«منصة 2071» في الفجيرة تنظم ورشة "أحياناً تنجح وأحياناً تتعلم"

المصدر: الفجيرة ـ البيان

نظمت منصة 2071 التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع «المبادرة العالمية للشباب» لفريق جون ماكسويل العالمي، ومركز غبشة للتدريب، ورشة تدريبية عن بعد بعنوان «أحياناً تنجح وأحياناً تتعلم» قدمتها المدربة الإماراتية مريم آل علي، عضو فريق جون ماكسويل العالمي بإشراف المبتكرة حياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة منصة 2071.

وهدفت الورشة، التي شارك فيها 80 شخصاً من داخل الدولة وخارجها، إلى تعزيز مهارة التفكير الإيجابي والتحفيز الذاتي نحو الاستفادة من أخطاء وتجارب الآخرين واستثمارها في تحقيق الأهداف الشخصية أو المهنية.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة وكان أبرزها: التجارب لا تجعلك فاشلاً، روح التعلم من التجارب، وضع خطة لتطوير الذات، والاستثمار في التطور لا المثالية.. حيث ناقشت المدربة آل علي مع المشاركين أبرز الموضوعات التي جاءت من واقع دراسات الخبير جون ماكسويل، مثل، العدسات الأربع للقيادة، أفخاخ الفشل وأنواعها، وكيف يساهم التحفيز والالتزام في عملية التطوير؟

وأوضحت حياة الحمادي مديرة منصة 2071 أن الورشة تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكدةً حرص جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على التفاعل مع أفراد المجتمع كافة خلال فترة مكوثهم في المنازل، والعمل على استثمار أوقاتهم بتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته الورشة يؤكد ضرورة تعزيز نهج الشراكة والتعاون الفعال بين المؤسسات الرائدة في أنحاء العالم لتحفيز الإبداع وتنمية التفكير الإيجابي بما يساهم في تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.