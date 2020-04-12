تأسيس برنامج للتبادل الطلابي الافتراضي بين "نيويورك أبوظبي" ومبادرة ستيفنز العالمية

المصدر: وام

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيس برنامج "التبادل الطلابي الافتراضي" للطلاب الجامعيين من خلال تعاون مشترك مع "مبادرة ستيفنز" العالمية.

ويجمع البرنامج الافتراضي بين طلبة "برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية" في جامعة نيويورك أبوظبي وأقرانهم المشاركين في دورة القيادة الفخرية في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل البرنامج الذي تموله المبادرة على توفير فرص للشباب المشاركين لتطوير وتنمية خبراتهم العالمية وبناء الحوار والتفاهم المشترك بين الطلاب المشاركين بمختلف ثقافاتهم.

وأشارت الجامعة إلى أن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية جاء إطلاقه في جامعة نيويورك أبوظبي بهدف تطوير قدرات نخبة من المتفوقين في جامعات الدولة على مدار تسعة أشهر بينما تضم دورة القيادة الفخرية عدداً من الطلبة الأوائل من جميع مواقع جامعة نيويورك في أبوظبي وشانغهاي ونيويورك وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الجامعة أن "مبادرة ستيفنز" جرى تأسيسها من قبل عائلة ستيفنز عام 2015 تخليداً لذكرى السفير ج. كريستوفر ستيفنز، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى دعم الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتزويدهم بالإمكانات الشاملة والمهارات اللازمة التي تتناسب مع القرن الـ 21.

وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر بين الشباب باستخدام التقنيات الحديثة وحثهم على تبادل الخبرات والآراء والتعلم معاً ما يسهم في اكتسابهم الخبرات بفضل ثقافاتهم المختلفة.