الشارقة للفنون تفتح باب المشاركة في «الشارقة وجهة نظر 8»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في النسخة الثامنة من المبادرة السنوية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة نظر».

وسيكون آخر موعد للمشاركة هو 16 مايو المقبل، ويمكن للمتقدمين اختيار ثيمتهم ومقاربتهم الفنية الخاصة، وتعبئة نموذج الطلب، وإرسال ما لا يزيد على ست صور رقمية، مرفقة بوصف أو قصة موجزة حول كل صورة، والموقع الذي التقطت فيه، عبر البريد الإلكتروني: «photo@sharjahart.org».

وكانت النسخة السابعة من المبادرة شهدت مشاركة 36 مصوراً من أكثر من 20 دولة، قدموا أعمالهم التي تتناول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والفكرية والجمالية، عبر أساليب وأنماط متعددة على اتصال بالتصوير المفاهيمي، والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية للأرض والمدينة، والبورتريه.

ويعد معرض «الشارقة، وجهة نظر» أحد المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف مؤسسة الشارقة للفنون من خلالها إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة.