رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يقدّم جولة افتراضية بمعرض "انتماء"

المصدر: وام

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديمه جولة مصورة بالفيديو عبر الإنترنت لمعرض "انتماء" الذي أقيم خلال الفترة الماضية ضمن "مساحة المشروع" التابعة له.

وقدَّم رواق الفن سلسلة أعمال وإبداعات فنية، منها أربعة أعمال تحمل توقيع فنانين ناشئين من دولة الإمارات، وتجسد سعيهم لاستكشاف موضوعات الهوية في عصر العولمة وملامح "الهوية العالمية" التي يُبلورها المجتمع كل يوم في ظل تقدّم التكنولوجيا.

ويعد معرض "انتماء" سادس المعارض التي نظمها رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وتقود تالا نصار، أول المُنتسبين إلى برنامج "ديفيد ويب" لزمالة المتاحف، الجولة المصورة بالفيديو للمعرض الذي يضم مشاهد الأعمال الفنية والقصائد المشاركة، إضافة إلى عرض مقتطفات شعرية من إلقاء الشعراء الإماراتيين الأربعة المشاركين في المعرض.

وأشرف الباحث الفني الإماراتي ناصر عبد الله على اختيار أعمال الفنانين المشاركين مثل الفنان سعيد المدني، والفنانة سارة المهيري، ورسام الخرائط سفيان سي مرابط، وفنان الوسائط المتعددة مجد علوش.

ويقدم معرض "انتماء" قصائد لشعراء إماراتيين، من بينهم مواهب صاعدة مثل أحمد المناعي وعلي المازمي وحسن النجار وشمة البستكي.

ويتولّى فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إدارة "مساحة المشروع" في الحرم الجامعي التي تشكّل مكاناً مخصصاً لمشاريع الجامعة مثل مهرجان الخريجين السنوي والمعارض الطلابية التي تنعقد في نهاية الفصل الدراسي، والمعارض التي تنظمها الهيئة التدريسية.