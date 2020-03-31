الإعلان عن الرواية الفائزة بـ«البوكر العربية» 14 أبريل رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن الرواية الفائزة بدورتها للعام الجاري يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت غرينيتش/ الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.



ويجري الإعلان إلكترونياً من خلال بث فيديو على موقع الجائزة، وسيتضمن الفيديو تصريحات من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، محسن الموسوي، والكاتب الفائز أو الكاتبة الفائزة.



وكانت الجائزة أعلنت عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة في أبوظبي هذا العام.



يذكر أن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2020، هي: «حطب سراييفو» لسعيد خطيبي من الجزائر، و«ملك الهند» لجبور الدويهي من لبنان و«الحي الروسي» لخليل الرز من سوريا و«فردقان» ليوسف زيدان من مصر و«الديوان الإسبرطي» لعبدالوهاب عيساوي من الجزائر و«التانكي» لعالية ممدوح من العراق.



وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي. وتمنح لأفضل رواية كل عام حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.