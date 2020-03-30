«شاعر المليون» يشيد ببرنامج التعقيم الوطني

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

دفعت الإجراءات والاحتياطات النوعية التي تشهدها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنظمة لمسابقة «شاعر المليون» لإقامة منافستين في أسبوع واحد، الأولى ما قبل النهائية التي أقيمت بدون جمهور، أول من أمس، على أن تقام الختامية غداً ويتم خلالها تتويج الفائز.

في بداية الحلقة تمت الإشادة ببرنامج التعقيم الوطني، ووجهت لجنة التحكيم تحية تقدير كبيرة لكل من يعملون في الإمارات وخارجها لحماية الأرواح. وقد انعكس هذا على قصائد بعض الشعراء، الذين أشادوا بجهود قادة الإمارات ومواقفهم في هذه الأزمة.

ومن بعدها أعلن مقدما البرنامج عن انضمام الشاعر أحمد بن عايد البلوي إلى شعراء الحلقة قبل النهائية وهم عبد المجيد سعود الغيداني، ومطرب بن دحيم العتيبي ومحمد البندر المطيري ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات.

وفي الختام تم الإعلان عن إطلاق الموسم الثاني من برنامج المنكوس، البرنامج الفني الأول من نوعه والمتخصص بلحن المنكوس من موروث الشعر النبطي الأصيل، وفتح باب الترشيح أمام المتسابقين.