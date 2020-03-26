«شاعر المليون» دون جمهور للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

استمرت منافسات «شاعر المليون» في موسمها الـ 9 لكن وللمرة الأولى لم يشهد الجمهور منافسات الحلقة 14، والتي أقيمت مساء أول من أمس على خشبة مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، إنما تابعوها من بيوتهم عبر الشاشات، التزاماً بتعليمات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أثبت قدرة القيادة على احتواء الأزمة، وهو ما أظهره الشاعر عارف عمر في قصيدته التي تناول فيها مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي طمأنت الإمارات «لا تشلّون هم».

خلك بالبيت

تردد شعار «خلّك بالبيت» مزيناً إطلالات الشعراء التمهيدية قبيل مشاركاتهم في الأمسية التي تأهل فيها السعوديان محمد البندر المطيري، ومحمد الحمادي العتيبي للمرحلة الأخيرة بقرار لجنة التحكيم، بينما أهل تصويت الجمهور السعودي مطرب بن دحيم العتيبي.

وأمام أعضاء اللجنة المؤلفة من الناقد د. غسان الحسن، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، والشاعر حمد السعيد، تنافس بجانب المتأهلين كل من السعوديين أحمد بن عايد البلوي، خالد القصيري الجهني، وصالح محمد العنزي، والكويتي مزيد بن جدعان الوسمي.

يذكر أن الحلقة 15 ما قبل الأخيرة سيتم بثها بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز وتتويجه بالبيرق مساء الثلاثاء المقبل.