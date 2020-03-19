الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي تتيح تعلم اللغة الفرنسية عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي تقديم خدمات إضافية لمتعلمي اللغة الفرنسية ابتداءً من 25 مارس الجاري، حيث سيبدأ معلمو اللغة الفرنسية بتقديم دروس مكثفة لتعليم اللغة الفرنسية عبر منصة BlueJeans للتعلم عن بعد، والتي يمكن تحميلها عبر متجر App Store أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.bluejeans.com

وأوضح سلطان الحجي رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي أن هذه المبادرة تمثل الاستجابة المثلى للظروف الحالية المتغيرة. وقال: " من الحكمة وضع الخطط لإتمام مسيرتنا التعليمية عبر الإنترنت. وخلال الأسبوع القادم، ستنتقل صفوفنا من الحضور الشخصي إلى منصة التعليم الإلكتروني BlueJeans".

وتمتاز منصة BlueJeans بسهولة الاستخدام والمرونة إذ تتيح إمكانية التواصل من مختلف الأماكن باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوترات عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi أو عبر الجيلين الثالث والرابع لشبكات الخليوي 3G/4G. حيث يمكن للطلاب دخول الدرس ببساطة من خلال الضغط على الرابط وإدخال اسمه ورمز الاجتماع الخاص به والذي يتم إرساله لهم مسبقًا عبر البريد الإلكتروني. ولمزيد من الموائمة، سيتمكن الطلاب من رؤية بعضهم ورؤية المعلم وسماع صوته بالوقت الفعلي، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الملفات ومقاطع الصوت والصورة والروابط في الوقت ذاته.

واختتم الحجي حديثه بالقول: "سيتضمن نظامنا الجديد المساق الإلكتروني الذي سيتم تزويد الطلاب بمحتواه، بالإضافة إلى الصفوف التفاعلية التي لا تقل فعاليةً عن التواصل الفعلي بين الطلاب والمعلم. كما ستبدأ الصفوف بالوقت المحدد بدقة حسب الجدول المقرر، وينصح الطلاب بالحضور بالوقت المحدد حيث سيتم احتساب أيام الحضور والغياب".

تم تصميم هذه الصفوف التفاعلية بشكل حصري للكبار وستتم بواقع 3 صفوف أسبوعيًا، ابتداءً من 25 مارس 2020، تتوفر الآن مع خصم نسبته 15%.

