مجلس أمناء «زايد للكتاب» يعتمد الفائزين في الدورة 14 للجائزة

المصدر: أبوظبي ـــ وام

استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال اجتماعه أخيراً في أبوظبي، نتائج الدورة الرابعة عشرة، واعتمد أسماء الفائزين في فروع الجائزة.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، بحضور أعضاء المجلس، كل من معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، وعبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وبعد عرض الأمين العام لتوصيات الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، قرر مجلس أمناء الجائزة اعتماد أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة، وحجب الجوائز لفرعي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية» لهذا العام.

كما قرر المجلس إلغاء حفل توزيع الجائزة لدورتها الرابعة عشرة، والذي كان من المقرر تنظيمه في 16 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة الحضور والضيوف.. وستعلن الجائزة خلال الأسابيع المقبلة الأعمال الفائزة في دورتها الرابعة عشرة.