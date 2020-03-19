لجنة «شاعر المليون» تشكر القيادة على جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تأهل الشاعران الإماراتي مبارك بالعود العامري، والسعودي عبدالمجيد سعود الغيداني إلى المرحلة النهائية من «شاعر المليون»، بينما أهّل تصويت الجمهور صالح محمد العنزي إلى المرحلة الثالثة، جاء ذلك خلال أولى حلقات المرحلة الثالثة من البرنامج، والتي أقيمت، مساء أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وبينت في مستهلها لجنة تحكيم المسابقة انسجامها مع الظروف الاستثنائية، التي تعيشها الإنسانية بمواجهة وباء «كورونا»، إذ توجهت بالشكر للقيادة الإماراتية الرشيدة، التي بذلت أقصى الجهد لطمأنة الناس، كما أعربت عن امتنانها للقائمين على حماية الإنسانية من هذا الوباء، من العلماء العاملين على اكتشاف لقاح لهذا الوباء، إلى الأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة وقوات الأمن.

تتألف لجنة التحكيم من الباحث د.غسان الحسن، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، والذي أعلن عن معايير المرحلة النهائية التي يتنافس فيها 12 شاعراً متأهلاً من المراحل السابقة، والتي تمتد على أمسيتين، يتنافس في كل منها 6 شعراء، ويحق للجنة خلال الأمسية الواحدة تأهيل شاعر أو اثنين، بينما يتأهل الثالث أو الثاني والثالث بمجموع علامات اللجنة وتصويت الجمهور .