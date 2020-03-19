«بلمسة نقرأ» في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــــ وام

نفذت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مبادرة شهر القراءة «بلمسة نقرأ» ضمن مبادراتها التي تهدف إلى ترسيخ العلم والمعرفة وتعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة.

وأكد العقيد الدكتور جمال محمد النقبي رئيس اللجنة حرص شرطة أبوظبي على ابتكار برامج ومبادرات تهتم بتحسين سلوكيات الفرد وتأمينه وتحصينه نفسياً وتهيئته لصناعة مستقبل باهر بغرس حب القراءة وجعلها ثقافة وسلوكاً ومنهجاً.

وأوضح أن المبادرة تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو لفترة زمنية بسيطة من خلال مسح «QR Code» في التصميم بالهاتف الذكي والمتوافر في أماكن مختلفة منها أسطح المكتب لأجهزة الحاسب الآلي على الشبكة الداخلية.