«الطاعون» تتصدر المبيعات مجدداً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دور النشر «بنغوين» أنها أعادت طباعة الترجمة الإنجليزية لرواية «الطاعون» للكاتب الفرنسي من أصل جزائري البير كامو، تلبية للطلب المتزايد، وقد نفد المخزون منها على موقع «أمازون» مع ارتفاع المبيعات في الأسبوع الأخير من فبراير بنسبة 150% عن نفس الفترة من عام 2019.

وفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، أصبحت الرواية الأكثر مبيعاً في إيطاليا، كما ارتفعت مبيعاتها في فرنسا، وفقاً لموقع إحصائيات الكتب الفرنسية بنسبة 300% عن العام السابق.

تسرد الرواية قصة مدينة حقيقية ومرض معين أصاب سكان «وهران» الجزائرية بعد إغلاقها تحت الحجر الصحي، لكن تقديمه الأدبي لمجتمع معزول وتحت الحصار يبقى تحفة فنية عابرة للأزمنة والحدود.

تجسد كل شخصية رئيسية في الرواية، من الطبيب، والانتحاري، والغريب الإنساني، جانباً مختلفاً من رد الفعل الفردي على الأزمة، وهناك تشابه كبير في وصف الكاتب لعادات سكان المدينة والتدافع المفاجئ على مواد معينة بخصائص وقائية (مثل حبوب النعناع في الرواية) والهجوم الشرس على الحكومة عندما تتحول الأمور بشكل مروع.

ألف كامو الحائز جائزة نوبل للآداب الرواية في عام 1947، بعد ثلاث سنوات من تفشي حقيقي لوباء الطاعون النزفي في مدينة وهران.