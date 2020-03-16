«الفجيرة الثقافية» تحتفي بيوم الطفل

المصدر: (الفجيرة - البيان)

احتفى مجلس الطفل في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بـ «يوم الطفل الإماراتي»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «حق الطفل في المشاركة»، وذلك من خلال تصوير مقاطع فيديو لعدد من أطفال الفجيرة، وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان «الطفل.. ثروة وطنية ومستقبل واعد».

وعبّر الأطفال من خلال هذه المقاطع، التي تم تصويرها في منازلهم، عن حبهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي أعطتهم جل اهتمامها، وقدمت لهم مختلف أوجه الدعم والرعاية، ومنحتهم الحق في التعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن، معربين عن سعادتهم بإنشاء «برلمان الطفل الإماراتي»، الذي سيعزز فرصهم في حق المشاركة والتعبير عن آرائهم. كما استعرض كل طفل تجربته الخاصة في مجالات متنوعة في المعرفة والأدب والفن والابتكار.

وأوضحت هدى الدهماني نائب رئيس الجمعية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم، أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي، يؤكد التزام الدولة بتنشئة جيل المستقبل، وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، لافتة إلى أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاهتمام بالطفل ورعاية الطفولة.

من جهتها، أكدت موزة اليماحي مديرة مجلس الطفل بالفجيرة، حرص جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ممثلة بمجلس الطفل على الاهتمام بالأطفال، وتبني مواهبهم، وإبراز إبداعاتهم بمختلف الوسائل التقليدية والابتكارية، فضلاً عن تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية في نفوسهم، بهدف إعدادهم كقادة للمستقبل.