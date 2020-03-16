شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «كتاب في صفحة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مبادرة «كتاب في صفحة» بالتعاون مع لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، وذلك تزامناً مع شهر القراءة الوطني.

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعميق المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه والإسهام في رفع مستوى وعيهم وثقافتهم العامة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم واتجاهاتهم الفكرية. وأوضح أن مبادرة «كتاب في صفحة» تهتم بنشر عادة القراءة وتشجيع المنتسبين على ممارسة هذه العادة الفكرية الإيجابية وتحويلها إلى سلوك ثابت في شخصياتهم.

وذكر أن إدارة الشرطة المجتمعية فازت أخيراً بجائزة القراءة التي أطلقتها شرطة أبوظبي بهدف تعزيز وترسيخ وتنمية المعرفة تزامناً مع «شهر القراءة» الذي تحتفي به الدولة في مارس من كل عام، وذلك عن فئة تلخيص كتاب في تطوير الذات مشيداً بجهود القائمين على المسابقة وإنجازاتهم في نشر الوعي الثقافي والتنموي. وتسعى المبادرة إلى تحويل القراءة إلى عادة يومية لدى المنتسبين من خلال قراءة ملخص كتاب يومي يتم إرساله إلكترونياً.