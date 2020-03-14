كورونا يغلق أبواب المعارض الفنية في "السركال أفنيو"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أدخل فيروس كورونا كافة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية في حالة ركود، بعد الإعلان عن تأجيل وإلغاء عدد كبير منها، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، وعلى هذا الدرب، سار "السركال أفنيو"، الذي يعد واحداً من أبرز المناطق الإبداعية الحاضنة للفعاليات الثقافية في دبي، وذلك من خلال إعلان ادارته عن اتخاذها مجموعة من التدابير التي تصب في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة والصحة العامة، ومن ضمنها إغلاق مجموعة من الغاليريهات وسينما عقيل، وتفعيل العمل عن بعد، وإتاحة المعارض الفنية أمام الجمهور الكترونياً.

التوجه نحو هذه الإجراءات بدا واضحاً في تعليق عبد المنعم السركال، مؤسس "السركال أفنيو"، والذي نشره على حسابه في "انستغرام"، حيث قال: "نظراً للتحدي العالمي الذي يواجه عائلاتنا وزملائنا ومؤسساتنا، بسبب فيروس كورونا، فإن هذه اللحظة تعد اختباراً لصمودنا وروحنا الإبداعية". وأضاف: "نحن كمجتمع ابداعي، ندرك مسؤوليتنا عن حماية جمهورنا وأفراد المجتمع، ولذلك قمنا باتخاذ إجراءات وقائية جماعية، من بينها العمل عن بعد، والإغلاق المؤقت، والزيارات المحددة عن طريق المواعيد"، مؤكداً أن الجميع يعملون معاً من أجل تقديم تجربة "السركال أفنيو" عبر الانترنت.

من جانبها، أكدت فيلما جوكرتي، مديرة السركال أفنيو في تصريح لها، أن كافة هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة فيروس كورونا. وقالت: "على مدار الأسابيع الماضية، واجهنا جميعاً تحدياً غير مسبوق، تمثل في انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي، والذي أثر علينا جميعاً بطرق مختلفة، وأعتقد أن كل واحد منا يلعب دوراً مهماً في الحد من انتشار الفيروس". وتابعت: "لطالما كانت دبي موطناً لقصص مذهلة، ومدينة تمتاز بمرونة الروح الإبداعية، ولكن في هذا الوقت، فنحن نحتاج إلى دعم وتشجيع بعضنا البعض، لنتمكن من التسلح بالقوة الجماعية، والتغلب معاً على هذه الأوقات الصعبة".

إدارة "السركال أفنيو" بادرت مع بداية مارس الجاري، إلى الإعلان عن إلغاء "ليالي الغاليريهات"، بهدف الحد من التجمعات البشرية. وأضافت فيلما جوكرتي: "بناءً على التطورات التي تشهدها دول العالم في إطار مواجهة هذا الفيروس وآثاره، فقد عمدنا إلى اتخاذ إجراءات احترازيه إضافية، من بينها القيام بعملية تعقيم شاملة لكافة مناطق الجلوس العامة، ونقاط اللمس، في السركال أفنيو، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتنظيف الداخلية التي تقوم بها الغاليريهات".

ونوهت فيلما جوكرتي إلى أن "السركال أفنيو" ستبدأ بتفعيل "العمل عن بعد" حتى نهاية الشهر الجاري. وقالت: "في هذا الإطار، قمنا بإلغاء أو تأجيل كافة البرامج التي سبق للسركال أفنيو الإعلان عنها، كما تم تعليق دورة "إقامة السركال للكتاب والفنانين" لربيع 2020"، حتى اشعار اخر، إلى جانب تفعيل إمكانية الوصول إلى الغاليريهات والمعارض الفنية عبر الانترنت"، وأكدت أن إدارة المنطقة تعمل جنباً إلى جنب مع بقية الغاليريهات والمراسم الفنية، من أجل تقديم هذه التجربة رقمياً.

الإجراءات التي أعلنت عنها منطقة "السركال أفنيو" لن تكون قاصرة فقط على المعارض الفنية، وإنما تشمل أيضاً سينما عقيل، وبحسب فيلما جوكرتي، فسيتم إغلاق غاليرهات "ايه فور سبيس" و"سينما عقيل" وسيما فيرفورمنغ ارتس" و"ذا جنكشن"، بشكل مؤقت. وأكدت أن هذا الإغلاق سيستمر حتى مطلع ابريل المقبل. وقالت: "اغلاق هذه الغاليريهات يأتي من باب الحرص على سلامة الجمهور، حيث سيكون بإمكانهم الوصول اليها خلال هذه الفترة، رقمياً فقط، أما بقية منافذ البيع بالتجزئة، ستكون مفتوحة أمام زوار المنطقة". وأشارت إلى أن الجمهور سيكون قادراً على معاينة أكثر من 15 معرضاً فنياً عبر الانترنت، والتي ستقدم بتقنية ثلاثية الأبعاد، بحيث يكون زوار قادرون على معاينة هذه الأعمال بدقة.