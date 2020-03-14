مؤسسة محمود درويش تعلن عن الفائزين بجائزة الثقافة والإبداع

المصدر: رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

منحت مؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش جائزتها للثقافة والإبداع لعام 2020 لكل المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي والشاعر والمترجم المغربي عبداللطيف اللعبي والشاعر والباحث الفلسطيني زكريا محمد. بينما منح المجلس التنفيذي للمؤسسة جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيع.

وتمنح المؤسسة الجائزة في ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الكبير في الثالث عشر من شهر مارس، وهو يوم الثقافة الوطني.

وجاء في بيان لجنة التحكيم أنها قررت منح الجائزة للمفكر تشومسكي «الذي يُعدّ الأب لعلم اللسانيات الحديث وصاحب نظرية النحو التوليدي».

وأضافت أن تشومسكي «اشتهر بشجاعته وعناده في الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته في وجه الظلم والاستبداد، وعلى الأخص موقفه المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ومواقفه المبدئية التقدمية، ضد الاستبداد والعنصرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رسالته الإنسانية العامة».

وعن المغربي عبداللطيف اللعبي قالت لجنة التحكيم في بيانها إن مساره يقدم «صورة قوية عن حضور الشاعر داخل مجتمعه، وعن الشعر محاوراً للآخر، ومُسائلاً باستمرار لذاته وتحولاتها في خضم عالم يفتقر إلى السلام والأخوة، كما كان مِن أوائل مَن ترجموا للشاعر الكبير محمود درويش ولآخرين». وعن الفلسطيني زكريا محمد قالت اللجنة إنه «يُعد من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، ووصل بالنص الشعري، وبخاصة قصيدة النثر، إلى آفاق جديدة».

وذكرت المؤسسة في بيانها أنها منحت «جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيع الذي تُقدم تجربته نموذجاً إبداعياً يتمتع بالفرادة والعمق، يتواءم فيها البناء الغنائي المحكم المعتمد على بنية إيقاعية صافية».