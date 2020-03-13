أمسيات منوّعة في بيوت الشعر

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بيوت الشعر في عدد من المدن العربية أمسيات منوعة، إذ استضاف بيت الشعر بالخرطوم الشاعر والمسرحي والروائي والقاص يحيى فضل الله، في أمسية شعرية شهدها جمهور كبير من المهتمين بحركة الشعر في السودان وبالشأن الثقافي.

وللشاعر عدة إصدارات، منها: حكايات وأحاديث لم تثمر، تداعيات - الجزء الأول - حكايات وأساطير سودانية، تحولات في مملكة الأحلام.

من جانب آخر، استأنف بيت الشعر بالقيروان سلسلة «شاعر وتجربة» التي استضاف فيها الشاعر التونسي سُوف عبيد، وقد قدّمه وقدّم ورقة نقدية عن تجربته الشاعر والناقد جلال المخّ، وأدار اللقاء الشاعر مدير دار الثقافة السليماني بتونس فريد السعيداني. كما نظم بيت الشعر القيرواني أمسية للشاعرتين حليمة بوعلاق وزهرة السالمي، وتضمن اللقاء حفل توقيع الباكورة الشعرية لزهرة السالمي «سفر على قافية الجرح».

وفي بيت الشعر بالأقصر نظمت أمسية شعرية لثلاثة شعراء افتتح بها نشاط قصر ثقافة (العديسات قبلي) الذي تم افتتاحه أخيراً من قِبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقد قرر بيت الشعر أن يذهب في قافلة ثقافية ليفتتح أول نشاطات القصر بأمسية شعرية استضاف فيها الشاعر السيد أبو الوفا، والشاعر عمرو أيمن، والشاعر نور الدين نادر.