مكتبة محاكم دبي تثري معرض الكتاب القانوني

المصدر: دبي - البيان

شاركت المكتبة القانونية في محاكم دبي بمعرض الكتاب القانوني المنظم من قبل النيابة العامة، حرصاً منها على نشر المعرفة القانونية، واستجابة لاهتمامات جمهورها من محامين وقضاة وطلبة جامعات، حيث أوضحت فاطمة الجلاف رئيسة شعبة المكتبة في محاكم دبي، أن الدائرة شاركت بمجموعة من الإصدارات منها، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي العدد (26) – لسنة 2015، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي العدد (25) لسنة 2014، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي العدد (24) لسنة 2013، المستحدث في أحكام محكمة التمييز (حقوق)، أحكام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

هذا إلى جانب مجموعة من الأحكام المختصة في مجالات متعددة مثل: مجموعة الأحكام في الرهن، في السرقة، الاتفاقيات، خيانة الأمانة، المخدرات، القتل، التماس إعادة النظر، تسليم المجرمين، عقد المقاولة، الإشكاليات القانونية للمؤسسات التجارية والشركات الفردية، الأعمال التجارية، الشيك، العقود، النفقة، الطلاق، النظرة القضائية في جرائم هتك العرض، الحجز.