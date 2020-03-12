«شاعر المليون» يختتم المرحلة الثانية

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت ليلة أول من أمس، المرحلة الثانية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك عبر قناتي الإمارات وبينونة.

وشهدت الأمسية منافسة شديدة بين الشعراء الذين تميزوا بقصائدهم التي حملت رسائل التضامن مع حالات الفقد والمرض والألم الإنساني، وتأهل فيها بقرار لجنة التحكيم الشاعران محمد البندر المطيري، وراكان بن وليد الراشد، تلا ذلك الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون الذي استمر طوال أسبوع كامل، وأسفر عن تأهل مطرب بن دحيم العتيبي، بينما جاءت نتائج المتسابقين المتبقين متساوية، وهم: حمد المويزري الرشيدي وحمدة المر ومحمد حسين الشمري.

وتضمنت الأمسية مشاركات الشعراء صالح محمد العنزي ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، وعامر بن فواز العجمي وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وغازي العون السردي من الأردن، ومحمد راشد العويلي من العراق.