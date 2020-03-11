العثور على بلاطة سيراميك عليها صورة غريبة في لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر علماء الآثار في متحف لندن خلال عمليات الحفر الجارية، على بلاطة من السيراميك رسمت عليها صورة غريبة.

ويفيد موقع Planet News، بأن الخبراء كانوا يدرسون حفرة كانت سابقا بالوعة، وفي القرن السابع عشر أعيد بناؤها لتصبح مكانا تحت سطح الأرض لحفظ المواد الغذائية.

وتقول أنتونيتا ليرتز؛ العاملة في المتحف، لقد عثرنا خلال عمليات الحفر على خاتم مذهب وشوكة تعود إلى القرون الوسطى ومحبرة زجاجية وأيضا بلاطة من السيراميك مرسوم عليها مخلوق برأس إنسان وذيل على شكل ورقة شجرة، وكانت هذه مفاجأة لعلماء الآثار.

وتعود هذه القطع إلى الفترة بين أعوام 1350-1390، حيث كانت جزءا من أربع بلاطات من السيراميك استخدمت في تزيين واجهات المباني، وفقا لـ "روسيا اليوم".