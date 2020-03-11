وزارة الثقافة تستذكر مريم جمعة في «شهر القراءة»

أعادت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نشر تغريدة تستذكر الأديبة الإماراتية الراحلة مريم جمعة فرج، كان حساب وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء فيها: «في شهر القراءة، نستذكر الأديبة الراحلة مريم جمعة أيقونة القصة القصيرة التي أثرت المكتبة العربية بمجموعة من كتبها وقصصها القيمة».

وأرفقت التغريدة ببوستر يحمل صورة الأديبة الراحلة وومضات من مسيرتها الإبداعية الحافلة، والتي من أبرزها المجموعة القصصية التي تحمل عنوان «فيروز» التي صدرت لها في عام 1984، ومجموعة «النشيد» التي تعاونت فيها الأيقونة الراحلة مع كل من سلمى مطر وأمينة بوشهاب، وصدرت عام 1987، ثم مجموعتها القصصية «ماء» الصادرة في عام 1994، ومجموعتها الأخيرة التي حملت عنوان «امرأة استثنائية» عام 2003، وضمنت فيها الأديبة الراحلة ترجماتها وتعليقاتها على تجارب الإبداع النسائي العالمية.