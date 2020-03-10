خليفة بن محمد: القراءة تعزز تطور وارتقاء المجتمعات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية بناء مجتمع يمارس التطوع بثقافة القراءة.واستذكر الشيخ خليفة بن محمد في إطار الاحتفال بشهر القراءة الوطني 2020، المنهج الحضاري الذي تركه في الوجدان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل التطوعي والعطاء الإنساني المرتكز على قيم العلم والتسامح والانفتاح الثقافي.

وحفّـزالشيخ خليفة بن محمد روّاد التطوع إلى المطالعة الدائمة، وتحويل القراءة إلى متعة يومية ومنهج حياة. وأشار إلى أن اهتمام جمعية واجب التطوعية بالقراءة، يأتي انطلاقاً من تعزيز روح المشاركة في النشاط القرائي، وتشجيع المتطوعين على تعميق الثقافة.