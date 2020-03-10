«تمكين المرأة في الإمارات»..مسارات وإنجازات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صدر عن مشروع «إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كتاب «تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، لمؤلفته الدكتورة عزة جلال هاشم.يعرض الكتاب لمفهوم تمكين المرأة الذي يعدّ من المفاهيم المحورية في الدراسات الاجتماعية والتنمية، وتقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها.

تقدّم المؤلفة عبر 122 صفحة قضية تمكين المرأة وكيف حظيت باهتمام مكثف على الصعيد الدولي خلال العقدين الأخيرين، حتى باتت من المؤشّرات الأساسية لقياس مستوى التنمية البشرية في أي دولة، مبينةً كيف أسفرت جهود تمكين المرأة الإماراتية عن حضورٍ لافتٍ في كل مناحي الحياة العامة في فترة قصيرة نسبيّاً هي عمر دولة الاتحاد، وذلك بدرجاتٍ متفاوتةٍ من مجال إلى آخر.

وتوضّح الكاتبة مسار تمكين المرأة في الدولة حتى بات من التجارب المهمة على الصعيدين العربي والعالمي، فقد فاقت معدّلات وجود المرأة في عدد من المؤسسات الرسمية النسب المتحققة للنساء في دول أعرق في دخول المرأة للعمل العام من الإمارات.

ومن هنا، يقوم الكتاب باستعراض تحليلي لعملية تمكين المرأة في الإمارات، محاولاً أن يقدّم خلاصات هذه التجربة الملهمة لمحيطها العربي، كما يقدم توصيات لتفعيل هذا التمكين.