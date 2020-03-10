«شاعر المليون» يختتم المرحلة الثانية الليلة

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق مساء اليوم، الأمسية الرابعة من المرحلة الـ24، ضمن برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك عبر قناتي الإمارات وبينونة، وبمشاركة 6 شعراء من 4 دول عربية «السعودية، والكويت، والأردن، والعراق».

وتضم الأمسية الثانية عشرة الختامية من «شاعر المليون»، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.. كلاً من صالح محمد العنزي ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، وعامر بن فواز العجمي وعبدالعزيز العبلان الديحاني من الكويت، وغازي العون السردي من الأردن، ومحمد راشد العويلي من العراق، حيث سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.