تأجيل فعاليات تطبيقاً لإجراءات مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان ووكالات

أعلن منظمو الحفل الموسيقي الخاص بمهرجان كورال الشرق الأوسط 2020 في دبي أوبرا، تأجيل موعد تنظيمه إلى 15 يونيو المقبل، بحيث يقام في احتفالين خاصين وهما الحفل الموسيقي الضخم لمهرجان كورال الشرق الأوسط 2020 وحفلة الموهوبين الصغار بالتاريخ المذكور، على خشبة مسرح دبي أوبرا.

وستبدأ حفلة الموهوبين الصغار الساعة 1 ظهراً، في حين تبدأ حفلة المواهب (فرق الكورال المؤلفة من طلاب الإعدادية والثانوية والكبار) في الساعة 7 مساءً. كما سيتلقى جميع الزوار الذين ابتاعوا التذاكر إشعاراً من نقطة البيع التي تعاملوا معها، حيث يتاح لهم الاختيار بين نقل تذاكرهم إلى التاريخ الجديد أو استرداد قيمتها.

عُمان

وفي مسقط، أعلنت دار الأوبرا أمس إلغاء كافة الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأشارت الأوبرا العُمانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية على حسابها بموقع «تويتر»، إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري «الأوبرا» و«الفنون الموسيقية» حتى إشعار آخر. وكانت وزارة الصحة العُمانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

مرسوم

وأغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أمس.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمالي إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من أبريل الملاهي وصالات الكازينو والألعاب وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.