الأرشيف الوطني يزود (مكتبة الإمارات) بـ 1500 كتاب

المصدر: (دبي - البيان)

قام الأرشيف الوطني - بالتزامن مع شهر القراءة - بتزويد مكتبته (مكتبة الإمارات) ما يقارب 1500 كتاب جديد من معرض مسقط الدولي للكتاب لعام 2020، وذلك ضمن خطة تطوير المكتبة وإثرائها، وبهدف توفير المزيد من المراجع والمصادر المتخصصة في تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج. وقد أوكل الأرشيف الوطني مهمة اختيار الكتب لبعض الخبراء والمختصين الذين أوفدهم إلى معرض مسقط الدولي للكتاب، وقد تم اختيار مجموعة كبيرة من العناوين التي تُعنى بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج بشكل عام.