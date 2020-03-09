«رسائل حب من دمشق» في أوبرا دبي أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح الكبير لحفله عام 2018، يعود إياد الريماوي إلى دبي، ليقدم وللمرة الأولى على خشبة مسرح «دبي أوبرا» حفلاً بعنوان «رسائل حب من دمشق 2020»، وذلك يومي 13 و14 أبريل، حيث سيكون عشاق موسيقى الريماوي على موعد مع ليلتين من سحر الموسيقى التي تلامس الروح عبر النمط الموسيقي الخاص الذي اشتهر به الفنان.

ويقدم الريماوي في حفلتيه أعمالاً تعزف للمرة الأولى على خشبة المسرح مثل «الحرملك» و«مسافة أمان»، إلى جانب أعماله الشهيرة: «العراب» و«الندم» و«قلم حمرة».

وقال صلاح منصور المنتج التنفيذي لـ«رسائل حب من دمشق»، إن العودة إلى دبي و«دبي أوبرا» تحديداً، كانت من أجل وضع هذا المشروع جنباً إلى جنب أمام أهم الأعمال الموسيقية العالمية التي تقدمها هذه الدار المرموقة: «دبي أوبرا»، ولفتح نافذة أوسع لتقديم هذا المشروع الموسيقي، وموسيقى الريماوي اللافتة للعالم عبر دبي التي باتت عاصمة الأحداث الفنية الكبرى في المنطقة.

من جهته، قال الدكتور عدنان برانبو، المدير التنفيذي لشركة أرابيان إنترتايمنت هاوس المنتجة للحفل، إن اختيار مشروع «رسائل حب من دمشق 2020» للمؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي لتكون باكورة لأعمال الشركة، جاء انسجاماً مع أهداف الشركة بالاتجاه نحو تنظيم وتقديم أعمال موسيقية فنية راقية المستوى تحترم ذوق الجمهور، عبر تقديم إبداعات العالم العربي للعالم، وتنظيم حفلات لكبار فناني العالم للجمهور في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن إياد الريماوي مؤلف موسيقي سوري ولد في دمشق، ويعتبر حالياً من أهم المؤلفين الموسيقيين في المنطقة، حيث نجح بتشكيل نمط موسيقي خاص به من خلال أنغام موسيقية حالمة بقالب أوركسترالي غربي. وقد قدّم العديد من الأعمال الموسيقية التي وجدت مكانها في ذاكرة الجمهور.

وقد كان إياد الريماوي، من خلال ألبومه الأول «حكايا من دمشق 2012»، أول فنان عربي يوقع مع شركة سوني ميوزك العالمية.