150 عملاً لحسن شريف في جولة أوروبية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مؤخراً في معهد كي دبليو للفن المعاصر في برلين، المعرض الاستعادي «حسن شريف: فنان العمل الواحد»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع المعهد، في الفترة بين 29 فبراير و3 مايو 2020.

ويجوب المعرض الذي يحتوي على ١٥٠ عملاً للفنان أوروبا على مدار عام 2020 وأوائل 2021، حيث يحط رحاله بعد برلين، في غاليري كونستال في مالمو السويدية، من 18 سبتمبر 2020 إلى 14 يناير 2021.

ويقيّم المعرض المقام في معهد كي دبليو للفن المعاصر، كلٌّ من الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وكريست غروتجيسين، بينما يقيّم المعرض المقام في غاليري كونستال في مالمو، كلٌّ من الشيخة حور القاسمي وماتس ستيرنستيدت.

وقالت الشيخة حور القاسمي: «يسرنا نقل هذا المعرض الاستعادي للفنان حسن شريف إلى أوروبا، والإضاءة على ممارساته الفنية، التي لعبت دوراً محورياً في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الفني الإقليمي».