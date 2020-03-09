«421» يفتتح معرضي «التأرجح» و«الكسّارة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

افتتح معرض421، الوجهة الثقافية والفنية في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، معرضيه الجديدين: «التأرجح: سياقات عبثية» للفنان هاشل اللمكي والقيّمة الفنية منيرة الصايغ، ومعرض «الكسّارة» بإشراف القيّم الفني مرتضى فالي.

ويعد معرض «التأرجح: سياقات عبثية» معرضاً مكلفاً، يبحث عن مدى انتشار مفهوم التواصل، والفراق، والنزعة الفردية، ويقدم قطعاً فنية عصرية باستخدام مجموعة واسعة من الوسائط، حيث يتضمن عدداً كبيراً من اللوحات، منها لوحة بطول 10 أمتار وعرض 2.75 متر، إلى جانب عمل فني مؤلف من 52 لوحة، بالإضافة إلى عدد من المنحوتات ومقاطع الفيديو والصوت، حيث تتكامل هذه الأعمال الفنية الملونة والنابضة بالحياة مع بعضها، لتخرج بتشكيلة فنية فريدة تدعو زوارها لاستكشاف التضاد بين الجماعة والفرد.

ويركز معرض «الكسّارة» بدوره على ساحات تفكيك السفن في ثلاث دول في جنوب آسيا، هي بنغلاديش وباكستان والهند. وهو تعاون بين الفنانين هيرا نابي ورانجيت كاندالغونكار وشومون أحمد.