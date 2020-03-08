"الشارقة للكتاب" تؤجل مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل فعاليات "مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2020"، الذي كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 - 18 أبريل المقبل وحتى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة في بيان لها: "إنه والتزاماً منها بالإجراءات الوقائية للمساهمة في سلامة وصحة المجتمع تعلن هيئة الشارقة للكتاب تأجيل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2020، الذي كان من المقرر انعقاده في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 8 - 18 أبريل المقبل وحتى إشعار آخر".

وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة الخطوات الاحترازية الرامية إلى تعزيز سبل وقاية الأطفال وأفراد المجتمع وضمان الصحة العامة.