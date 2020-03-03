نسيبة وصبري يبحثان التعاون الثقافي بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ظهر أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الفنان المصري سمير صبري.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في المجالات الثقافية بوجه عام.

كما بحثا التنسيق والتعاون في إطار المنظمة الفرانكفونية، لاسيما وأن البلدين الشقيقين عضوان في هذه المنظمة الدولية. وأشاد نسيبة بدور مصر في المنظمة باعتبارها من أوئل الدول التي انضمت إلى منظمة الدول الفرانكوفونية.

وبصفته رئيساً لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، أطلع الفنان سمير صبري معالي زكي أنور نسيبة على فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والتي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 يونيو المقبل.

وذكر أنه تم تخصيص برنامج يضم مجموعة من الأفلام تمثل المراحل التي مرت بها السينما الفرانكفونية على مدار تاريخها الطويل، إضافة إلى تكريم أحد نجومها البارزين. كما أكد الفنان سمير صبري أن إدارة المهرجان قامت بمخاطبة منظمة الفرانكوفونية والعديد من الجهات التي تنتمي إليها، وأبدت جميعها ترحيباً شديداً بإدراج المهرجان على أجندة فاعلياتها، خاصة وأنه يأتي مواكباً لاحتفال المنظمة باليوبيل الذهبي.