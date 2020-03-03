«أنا وجدتي» أولى محطات دائرة الثقافة بدبا الحصن

المصدر: (دبا الحصن - وام)

نظمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمكتب الدائرة بدبا الحصن، فعالية «أنا وجدتي» بالتعاون مع مدرسة الحور للتعليم الأساسي، حيث قامت القاصة فاطمة أحمد بسرد حكايات من الموروث الإماراتي، والتي تهدف إلى غرس القيم المجتمعية النبيلة في نفوس الطالبات والتحلي بمكارم الأخلاق.

وضم البرنامج عدة ورش تعليمية وفنية منها ورشة قصتي بأناملي التي تهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الطالبات وتعزز التفكير التحليلي لديهن، حيث قمن بقراءة قصص وتلخيصها بأسلوب شيق وممتع.. وفي ورشة صناعة الجوخ تعرفت الطالبات على قماش الجوخ واستخداماته وأبدعن بصناعة حقائب يد صغيرة، إضافة إلى ورشة التشكيل والنحت بالصلصال حيث انتجت الطالبات أشكالاً فنية إبداعية.

وقدمت الوالدة فاطمة أحمد آداب الضيافة العربية وإعداد القهوة العربية وتقديمها، وكيفية استقبال الضيف ومعاملته وفقا للعادات والتقاليد العربية، التي تميز بها العرب من بين شعوب العالم، إضافة إلى ركن دكان زمان أول الذي أضفى جواً من المتعة من خلال ما قدمه للطالبات من حلويات وألعاب وهدايا.

وفي الختام قامت وفاء الغول مسؤولة مكتب الدائرة بدبا الحصن بتكريم القاصة فاطمة أحمد وإدارة المدرسة على تعاونهم في إنجاح الفعالية.