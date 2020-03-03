«الناشرين الإماراتيين» تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

المصدر: (الشارقة - البيان)

حرصاً منها على تعريف الناشرين والأوساط الثقافية العربية والعالمية على أحدث إصدارات أعضائها، تشارك 16 دار نشر إماراتية في الدورة الـ25 من معرض مسقط الدولي للكتاب، عبر مشروع «منصة» الذي أطلقته جمعية الناشرين الإماراتيين يناير العام الماضي، بهدف تسهيل مشاركة أعضائها ممن يمتلكون أقل من 20 إصداراً، ويصعب عليهم المشاركة في المعارض الدولية للكتب بهدف التكلفة العالية فيها، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع إصداراتهم.

وعقدت الجمعية خلال المعرض الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، واختتم أعماله أمس، مجموعة من الاجتماعات التي تجمع ممثلين عن الجمعية وناشرين ومثقفين عُمانيين وعرب بهدف الاستفادة من الخبرات في مجال صناعة النشر، منها اجتماع جمع ممثلين الجمعية مع مدير معرض مسقط الدولي للكتاب تم خلاله التباحث في سبل التعاون بين الناشرين الإماراتيين والناشرين العُمانيين، والمشاركات المستقبلية التي ستكون على نطاق أوسع.