انطلاق دورة «فن الشعر والعروض» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

انطلقت، أول من أمس، الدورة 13 من ورشة فن الشعر والعروض التي ينظمها بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة بمشاركة مجموعة من المختصين خلال الفترة من 1 - 17 من هذا الشهر، وقال الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة: يحرص بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة في كل عام على إقامة هذه الورشة لما لها من أهمية بالغة في التعريف بعلم العروض، وما يتعلق بالقصيدة العربية من جماليات فنية جعلتها حاضرة في كل العصور.

وسيشارك في محاضرات هذه الدورة كل من الدكتور محمد الأمين السملالي، والدكتور محمد الحوراني، والشاعر محمود صالح، والشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس، والشاعر عبدالله الهدية، وستتضمن محاضرات تطبيقية في علم العروض وشعر التفعيلة وفن الإلقاء الشعري، ويتضمن البرنامج ندوة حول «جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي»، و«قراءات شعرية»، كما ستختتم الورشة بالاحتفال باليوم العالمي للشعر في 17 مارس، بمشاركة نخبة من شعراء الإمارات والوطن العربي.