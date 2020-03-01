مهرجان الفجيرة الدولي للفنون يستقطب 35 ألف زائر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون لـ "البيان" أن فعاليات المهرجان شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور فاق التوقعات. حيث استقطب أكثر من 35 ألف زائر لمشاهدة فعالياته الفنية والترفيهية والثقافية التي استمرت طوال 8 أيام متتالية، وسط ألوان الفرحة والبهجة وعلى أنغام الموسيقى الخليجية والعربية والعالمية وعروض الفرق الموسيقية، حيث أبهر المهرجان جميع الحضور، وتألق في سحره وتفرد بفعالياته المتنوعة التي لامست مشاعر واحاسيس الجمهور الحاضر، ليتفوق على نفسه ويحقق اقبالا منقطع النظير من مختلف شرائح المجتمع وذلك طوال فترة انطلاقه حتى اليوم الختامي.

وأكد الأفخم أن الحفلات الموسيقية نظمت ليستمتع بها الجميع من دون أي تكلفة او تذاكر دخول، في ظل توجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وحرص سموه بان يكون المهرجان مصدر سعادة لدى الجميع.

وأشار الأفخم إلى أن المهرجان صنف الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي حرص فيه المنظمون على استقطاب عروض المونودراما والمشاركات الثقافية والفنية، ودعم مشاركات عدة للأسر المنتجة والمشاريع المواطنة التي تواجدت بقوة في ساحة الاحتفالات بحيث وفرت لهم كل الظروف الملائمة لعرض إبداعات وأفكار ومواهب الأيدي المواطنة في المأكولات.