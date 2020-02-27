جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف قائمتها في فروع الثقافة العربية والترجمة والنشر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفروع الثقافة العربية في اللغات الأخرى والترجمة والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الرابعة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على 5 أعمال، و3 أعمال مترجمة و3 دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية من أصل 39 ترشيحاً.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى دراستين باللغة الألمانية: «لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية، تراث العصور القديمة والشرقية» للباحث توماس باور، الصادر عن دار «سي. أتش بيك فيرلاغ»، 2018، وكتاب «ألف كتاب وكتاب من آداب الشرق» للباحث ستيفان فايدنر، الصادر عن دار «كونفيرسو»، 2019. ودراسة في اللغة الفرنسية بعنوان «المعتقدات في المغرب الوسيطي».

تساؤلات حول الولاية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» للباحثة نالي عمري والصادر عن دار «سيرف»، 2019، وكتاب «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين قراءات تناصّية» للكاتب ريتشارد فان لوين من هولندا، الصادر عن دار بريل للنشر، 2018. وكتاب بالإيطالية بعنوان «الشبكة الصوفية.. الأخوة الإسلامية بين العولمة والتقاليد» للباحث فرانشيسكو ألفونسو ليشيزي، الصادر عن دار «جوفونس»، 2017.

التاريخ السري

أمّا في فرع الترجمة فضمت القائمة كتاب «المنطقة المعتمة: التاريخ السري للحرب السيبرانية» للمؤلف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبدالمجيد من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت 2019. وكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف وترجمه محمد آيت ميهوب من تونس، الصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس للترجمة، 2018.

وكتاب «الشكوك على جالينوس» لأبي بكر الرازي وترجمة بولين كويتشيت من فرنسا والصادر عن غرويتلر برلين – 2019.

أمّا عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة كلاً من مكتبة الإسكندرية في مصر، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس، فرنسا ومجلة بانيبال في لندن، المملكة المتحدة.