كتب بأسعار رمزية في «المستعمل» بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

انطلقت أمس فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تحت شعار «اقتن كتاباً تنر درباً» وتعرض فيه مليون نسخة كتاب في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد، ويستمر حتى الـ29 فبراير الجاري، بأسعار رمزية جداً تبدأ من درهمين وتنتهي بـ20 درهماً.

ويأتي المهرجان الذي افتتحته منى عبدالكريم اليافعي، مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، بحضور أكثر من 600 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع بمختلف فئاته.

وأوضحت أن من أهم الأفكار المطروحة بالنسبة لمهرجان الكتاب المستعمل تحويله إلى مؤسسة مستديمة بناءً على توجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبالتالي استمراريته طوال السنة وتوظيف كادر يواصل العمل فيه حرصاً على نشر الثقافة بشكل مستمر وتحقيق الأهداف.