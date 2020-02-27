عبدالله بن دلموك يعرّف بجماليات وقيمة «السنع»

المصدر: دبي - البيان

تلبية لمبادرة «تواصل الأجيال» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع، ألقى عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، محاضرة بعنوان «السنع - قيم وعادات وتقاليد أهل الإمارات» في مدرسة الثاني من ديسمبر للتعليم الأساسي والكائنة في منطقة الطوار بدبي.

وبحضور مجموعة من الشعراء والكتاب وكبار المواطنين، وأولياء الأمور والطلبة والطالبات، تناولت المحاضرة عدداً من المواضيع المرتبطة بالسنع النابع من أخلاقيات المجتمع الإماراتي والروابط الأسرية، والتعاون والتعريف بالهوية الوطنية، وغيرها من المبادئ التربوية العامة في سبيل تنشئة جيل واع محب لمحيطه ووطنه.

وفي ختام المحاضرة، أهدى المركز أولياء الأمور والطلبة والطالبات والحضور نسخاً من كتاب «السنع»، الذي يعد أحدث إصدارات المركز.