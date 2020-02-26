الكتب الأكثر مبيعًا في دبي هذا الأسبوع

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

توازياً مع حب الكتاب وغنى مدينة دبي بجمهور قراء مختلف الأطياف والاهتمامات في دولة الإمارات، تعاونت مكتبة "مجرودي" مع مجلة "أرابيا بيزنس" لاطلاع الجمهور بشكل أسبوعي على أكثر الكتب رواجًا في الإمارة، التي تزيد شهية القراء على اقتناءها، نذكر هنا عدداً من أبرز الأعمال، الخيالية وغير الخيالية التي تصدرت القائمة.

يطل إصدار "الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم" ليبرز على أرفف الكتب الخاصة بالأعمال، وهو عن قائد شيد مدينة دبي لتصبح مركزاً عالمياً، كما ويخوض في تفاصيل تتطرق لأسلوبه في الحكم كحاكم لإمارة دبي، وكيفية أداء أعماله على أكمل وجه.

بالمقابل، كتاب "قرون آبز" (الكبار) للكاتبة الإيرلندية ماريان كيز، احتل الكتاب الأكثر مبيعاً في "صنداي تايمز" يؤكد على حضوره أيضاً بين قراء دبي في فئة الخيال، لتظهر ماريان كيز مهارة رائعة في معالجة الموضوعات الصعبة في حكاية تتطرق لعائلة تحوز العديد من الأسرار. أما رواية "أميركان ديرت" للكاتبة الأميركية جيناين كامينز تفوقت على الأولى من حيث إقبال الجمهور المحب للخيال، وتدور أحداثها حول محنة امرأة مكسيكية اضطرت لترك حياتها خلفها والهجرة مع ابنها للولايات المتحدة دون وثائق رسمية.

بالحديث عن الكتب غير الخيالية، يتصدر كتاب "ذات واز ذا نايت بيفور ذا كريسميس" (حدث ذلك في الليلة التي تسبق الكريسمس)، للمؤلف صاحب الإصدارات الأكثر مبيعاً آدم كاي الذي يسرد حكايات مضحكة ومثيرة للاشمئزاز في آن مجسداً الدعم الكبير الذي يقدمه لموظفي الخدمات الصحية المرهقين.

نختتم جولتنا بكتاب "12 قاعدة للحياة" بتوقيع أستاذ علم النفس الكندي جوردان بيتيرسون، وهو من بين الكتب الأكثر مبيعاً في المكتبات على مدار العام، يقدم فيه مشورة حياتية عبر مقالات تُبحر في المبادئ الأخلاقية المجردة وعلم النفس والأساطير والدين، وغيرها من الحكايات الشخصية.