إعلان الفائزين بمسابقة "النخلة في عيون العالم" بدورتها الحادية عشرة

المصدر: البيان - أبوظبي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية "النخلة في عيون العالم" بدورتها الحادية عشرة 2020 التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول فازت به المصورة نمارق اللمكي

المركز الثاني فاز به المصور عبد الرحمن البريح

المركز الثالث فاز به المصور يوسف أحمد البادي

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرباً عن سعادته عما حققته المسابقة خلال إحدى عشر سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم. وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة الحادية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 91 مصور يمثلون 13 دولة حول العالم، وبلغ عدد الصور المشاركة 301 من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.