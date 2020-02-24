«هاي أبوظبي» ينطلق بمنارة السعديات غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات مهرجان «هاي أبوظبي»، الذي تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع مهرجان الهاي للآداب والفنون، وذلك بمنارة السعديات، وسيستمر على مدى أربعة أيام من خلال أكثر من 112 فعالية ثقافية وفكرية وحوارية وموسيقية وسينمائية مختلفة، يشارك فيها أكثر من 99 كاتباً وفناناً من مختلف بلاد العالم، ممن حازوا الجوائز العالمية في مجالاتهم، ليقدم كل منهم إبداعه الخاص من خلال حوارات حرة تعتمد التعددية وتقبل الآخر على قاعدة من التسامح والأخوة الإنسانية التي تميز الإمارات عربياً وعالمياً. ومن بين المشاركين معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والشاعر أدونيس.

وقالت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح: إن احتضان أبوظبي لهذا المهرجان هو تعبير صادق عن مكانتها كحاضنة لكل الأفكار الخلاقة والمبدعة في المجالات كافة، جنباً إلى جنب مع احتضانها قيم ومبادئ التسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، التي أقرّها العالم انطلاقاً من أبوظبي خلال العام الماضي.

رسالة

وأضافت الصابري أن الرسالة الرئيسية للمهرجان تكمن في الاحتفاء بالأفكار الخلاقة والمبدعة في مجالات الفنون، ولذا اخترنا للمهرجان شعار «تخيل العالم»، كما لا يغفل المهرجان طلاب المدارس والجامعات فسوف يقدم المهرجان برنامجاً تعليمياً حيوياً يرحب بمشاركة أكثر من 70 مدرسة محلية، بما يضمن إلهام آلاف الطلاب تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً الناطقين بالعربية والإنجليزية والهندية والفلبينية.