«فريندز» يعود بحلقة خاصة

المصدر: (دبي - البيان)

من المقرر أن يلتقي أعضاء المسلسل الأمريكي الشهير «فريندز» مرة أخرى لإنتاج حلقة خاصة، بعد مرور أكثر من 15 عاماً من إنتاج الجزء الأخير من السلسلة.

وحسب موقع بي بي سي، ستبث الحلقة على خدمة البث المباشر لشبكة إتش بي أو ماكس في مايو المقبل، وسيعلن عن اليوم المحدد في وقت لاحق.

وسيشارك نجوم المسلسل الستة، جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمير في هذا العمل.

وقد أكد ماثيو بيري الخبر في منشور له على موقع إنستغرام قال فيه «إن الأمر يحدث»، وبجانبه صورة من التسعينيات، ثم شارك بقية أعضاء فريق المسلسل نفس المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أُنتجت 10 مواسم من مسلسل فريندز الذي بث لأول مرة عام 1994 واستمر حتى عام 2004.

وشاهد الحلقة الأخيرة منه 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة فقط، ما جعلها الحلقة التليفزيونية الأكثر مشاهدة في القرن العشرين.