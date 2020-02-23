نيقولا معوض يشارك في «خيط حرير»

المصدر: (دبي- البيان)

يشارك النجم نيقولا معوض النجمة مي عز الدين بطولة مسلسل «خيط حرير» والذي يشهد تعاونه الأول معها، وحسب موقع السينماكوم، من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده ابتداءً من الأسبوع القادم.

مسلسل خيط حرير من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

ويُعرض حالياً لنيقولا مسلسل العودة على قناة MBC 4، والذي يقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟ وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّراً توعوياً في مصر، حيث أصبح مؤخراً سفيراً للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكداً على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.