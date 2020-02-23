مشروع سلطان القاسمي تكريم خاص في بريطانيا

المصدر: الشارقة - البيان

تحتفي المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتوج إمارة الشارقة ضيف شرف فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب 2020 الذي يقام في مركز أولمبيا للمعارض خلال الفترة من 10 وحتى 12 مارس، حيث تشارك الإمارة بجناح خاص تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، تعرض من خلاله النتاجات الإبداعية الثقافية والأدبية لـ 22 مؤسسة إماراتية.

وتجمع الإمارة 12 كاتباً وفناناً من رموز الحراك الثقافي الإماراتي في حوار مفتوح مع نظرائهم البريطانيين، يستعرضون خلاله المرتكزات التي قام عليها المشرع المعرفي والإنساني لصاحب السمو حاكم الشارقة، ويقدمون سبع جلسات نقاشية فكرية ومنتديات أدبية وأمسيات شعرية ومسابقات في الترجمة إلى العربية، ويتوقفون عند ملامح الرواية والشعر الإماراتي والعربي، إلى جانب ما يقابله من جهود تأكيد الهوية والتراث الشعبي المحلي.

تقدير المشروع

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يُعبّر اختيار الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب عن التقدير للمشروع الحضاري الذي بناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويؤكد هذا الاحتفاء رؤية ورسالة صاحب السمو حاكم الشارقة الداعية إلى فتح أفق الحوار والتواصل البناء مع مختلف ثقافات العالم عبر بوابة المعرفة، والإبداع».

وبدورها قالت جاك توماس، مدير معرض لندن الدولي للكتاب: «نرحب بهذه النخبة المتميزة من الأدباء في دورة هذا العام من معرض لندن الدولي للكتاب، ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في المجلس الثقافي البريطاني وهيئة الشارقة للكتاب على تعاونهم في وضع هذا البرنامج الغني، الذي يعكس دور المعرض في فتح أبواب الحوار الثقافي مع دول العالم».