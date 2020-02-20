50 فناناً يضيئون سماء دبي في ART LOUNGE

المصدر: دبي - البيان

في حدث هو الأول من نوعه بمدينة دبي، وبالتعاون بين ندوة الثقافة والعلوم، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون؛ تم الإعلان عن موعد إطلاق الدورة الأولى للمعرض الخليجي الأول للفنون «أرت لاونج» الذي سيضم نخبةً من ألمع فناني الخليج بمختلف فئاته كالفن التشكيلي، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، المقرر إقامته 16 مارس المقبل لمدة 3 أيام متتالية، بمقر ندوة الثقافة والعلوم في مدينة دبي.

وسيتم افتتاح المعرض بحضور كل من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، الرئيس الفخري للجمعية البحرينية للفنون التشكيلية، والكونتيسة الإيطالية كيارا موديكا دونا دالي روز، مستشار الثقافة والفنون ببلدة كاستيلفيترو، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الخليجي والدولي.

يستقطب المعرض المقتنين من محبي الفن التشكيلي، والنحت، والتصوير بالخليج والعالم العربي، وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي والمقتني طلال أدهم، بحضور خاص للفنان الهولندي العالمي طارق صادومة، ليعمل المعرض بدوره على إثراء الحركة الثقافية الفنية من خلال تبادل الآراء والأفكار التي تعمل على اكتساب المزيد من الخبرات الإبداعية.

تضم الدورة الأولى مجموعة كبيرة من أعلام الفن التشكيلي الذي يصل عددهم إلى 50 فناناً من الأسماء اللامعة في عالم النحت والفن التشكيلي على مستوى الخليج. وسيتم الإعلان عن العديد من التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في مقر ندوة الثقافة والعلوم، وذلك يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل.