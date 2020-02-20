راشد الشرقي: «ذاكرة الفجيرة » توثّق إبداعات زايد المؤسّس

المصدر: الفجيرة - البيان

أعرب الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن سروره بسير العمل في مشروع «ذاكرة الفجيرة»، وقال إن توثيق إبداعات الباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أهم عناصر الأرشيف المتكامل الذي نسعى لإنجازه فما قدمه للوطن والثقافة والحضارة الإماراتية مصدر فخرٍ وهو المعبر الحقيقي لعمق الهوية الإماراتية وأصالتها.

ويعمل المشروع على حصر إبداعات الشعر وروائع الكلمات والقصائد المغناة للمغفور له الشيخ زايد، والتي تعد أساساً متيناً تبنى عليه الأعمال والإسهامات الفكرية والموروث الحضاري لدولة الإمارات.

من جهة أخرى، تفقّد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، مساء أمس، تحضيرات الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي ينطلق اليوم على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة.

وقال: «إن إقامة مهرجان الفجيرة الدولي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، هي تأكيد لمكانة الفجيرة على الساحة الفنية الدولية».يذكر أن المهرجان تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تحت شعار «الفجيرة تجمعنا»، وتستمر فعالياته لغاية 28 من الشهر الجاري.

ويشهد حفل الافتتاح عرضاً فنياً بعنوان: «من التراب إلى السحاب»، إخراج وسينوغرافيا الفنان السوري ماهر صليبي وكلمات الدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي وموسيقى وليد الهشيم. ويشارك في العرض الفنانون محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي، بينما تؤدي فرقة «سمة» فقرات الرقص التعبيري.