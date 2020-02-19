«شاكوش» يبكي خسائره.. وعاصفة ضد «مغنّي المهرجانات»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكن الفنان المصري حسن شاكوش يدرك وزميله عمر كمال، أن حفله الأخير الذي أقيم في استاد القاهرة، سيكون بمثابة «مباراة اعتزال الغناء»، وهو الذي طالما حلم بأن يكون «نجم كرة قدم»، وأن يمثل مصر رياضيا.

ولكن الرياح لم تجر بما تشتهي «سفن» شاكوش، الذي أطل على الآلاف ليقدم لهم أغنيته «بنت الجيران»، التي كانت بمثابة «القشة» التي قصمت «ظهره»، وبقية زملائه من فناني المهرجانات، الذين شملهم قرار المنع من الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

والذي ما إن رأى النور حتى أشعل حرباً وجدلاً واسعاً تجاوز الساحة المصرية، ليصل إلى المنطقة العربية، التي انشغلت هي الأخرى في متابعة تبعات القرار، الذي جاء متزامناً مع حملة «قاطعوا محمد رمضان».

ورغم قرار المنع، استطاعت أغنية «بنت الجيران» بنسختها الجديدة، الخالية من الألفاظ الخادشة، تخطي حاجز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من 24 ساعة من ولادتها بحلة جديدة، ليبدو أن ذلك لم يكن مقنعاً للفنان هاني شاكر، المدير العام للنقابة، والذي أكد في أكثر من تصريح له أن «شاكوش ومن هم على شاكلته قد أفسدوا الذوق العام في مصر».

ارتفاع منسوب الاستماع لأغنية «بنت الجيران» على يوتيوب، جعل منها «ترنداً» في برنامج «تيك توك»، حيث تداولها الناس على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم، فيما رفعت معها حسن شاكوش ليصبح هو الآخر «ترند» على موقع «تويتر»، لا سيما بعد صدور قرار منعه وزملائه من الغناء، ولم يستثن القرار أيضاً الفنان محمد رمضان.

شروط

شاكوش في أول ظهور له على الهواء مباشرة في عدد من البرامج التلفزيونية المصرية، أكد «احترامه لقرار النقابة»، ولكنه في الوقت نفسه، بكى خسائره التي تقدر بالملايين، حيث قال: «لدينا الكثير من العقود لحفلات داخل مصر وخارجها، وجميعها تتضمن شروطاً جزائية، وحالياً لا أعرف كيف يمكنني حل هذه الإشكالية»، منوهاً إلى أن «منظمي الأفراح والحفلات حرروا محاضر ضده لعدم التزامه بإحياء هذه الحفلات».

وقال: «أتلقى رسائل ومكالمات تهديد، وهذه أول غلطة لنا، ولا يجوز أن يتم إيقافنا عن العمل تماماً، وإنما يجب تقويمنا في البداية وتقديم النصائح لنا لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى»، متابعاً:

«نحن نتخذ من هاني شاكر قدوة كبيرة لنا، ويجب على النقابة أن تحتضننا، وأن تقوم بتعليمنا الصحيح والخطأ». في المقابل، حاول شاكوش أن يبرر اختياراته الفنية، عبر الاستشهاد ببعض الأغنيات التي قدمها الراحل سيد درويش، والفنان حكيم، والتي قال إنها تضمنت كلمات فيها إشارات غير محبذة. وفي مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم الفنانون بين مؤيد ومعارض لقرار المنع.