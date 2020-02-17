المصدر: دبي - البيان

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، نظّم مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي، ندوة حملت عنوان «نظرة في كتاب: الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس قيادية من مسيرة محمد بن راشد»، قدّم خلالها الدكتور يسار جرار مؤلف الكتاب ومستشار السياسات العامة، ملخصاً لما تضمنه الكتاب الذي وثّق من خلاله الدروس القيادية في مسيرة حاكم دبي بأسلوب قصصي ممزوج بمقاربة بين التجربة المهنية والممارسات العالمية. وأكد الشيخ نهيان بن مبارك خلال المحاضرة، تفرد إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن التجارب الإنسانية والمنجزات الحضارية تقف دائماً خلفها رؤية وقادة تكشف لنا الأحداث عمق بصيرتهم، مستشهداً بمؤسسي الاتحاد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيّب الله ثراهما.

تجربة شخصية

وتناول جرار خلال الندوة قصة الكتاب المستلهم من تجربة شخصية في العمل بصفة استشارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي لامس خلالها تفرّد عقلية سموه كقائد فذ ينبغي توثيق مسيرته من منظور علمي متخصص.

كما استعرض جرار عدداً من القصص الملهمة الواردة في الكتاب في مجال الرؤية وإدارة الأزمات والمتابعة النوعية لسموه، وغيرها من صفات قيادية، مستشهداً بتجربة إطلاق مدينتي الإعلام والإنترنت في دبي قبل حوالي 20 عاماً، والتي كانت حينها مجازفة كبيرة في ظل الريادة لدول المنطقة في هذا المجال، مبيناً أن ظهور ثورة التواصل الاجتماعي القائمة على الإعلام والإنترنت قد جعلت دبي في موضع السبق لمستقبل الإعلام في المنطقة. كما كانت مهمة الفضاء مثالاً آخر على بعد الرؤية والذي لا يقتصر على الوصول للفضاء فحسب، وإنما بجهود البحث والتعليم المصاحبة لهذه المهمة العظيمة، إلى جانب استنهاض الأمة في تحقيق منجزات حضارية.

وحضر الندوة في «فندق ذا مانور جبل علي»: معالي عبدالله المزروعي، ومعالي سعيد الكندي، ومعالي سعيد الرقباني، والدكتور عارف الشيخ، ولفيف من المهتمين في الشأنين الاقتصادي والوطني.