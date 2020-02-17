«أبوظبي للإعلام» محتوى ومنصات رقمية جديدة 19 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أبوظبي للإعلام» إطلاق محتوى ومنصات رقمية جديدة عبر كافة أصولها الإعلامية 19 فبراير الجاري.

ووفق الاستراتيجية، تعيد شركة أبوظبي للإعلام، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع، ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور في نقلة نوعية تعد من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: «تأسست أولى منصات شركة أبوظبي للإعلام برؤية حكيمة من الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الإعلام ونظر له بوصفه إحدى ركائز التنمية وتطوير المجتمع.

وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في الارتقاء بعمل المنظومة الإعلامية واستشراف المستقبل، نؤسس اليوم لبداية جديدة في العمل الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة على كافة المنصات، تلبّي تطلعات الجمهور وتعزز من مكانة أبوظبي للإعلام الريادية في إنتاج المحتوى، وتكرس مكانتها كشركة جاذبة للمواهب والكوادر الوطنية المبدعة من كتّاب ومقدمين وإعلاميين، وتوفير التدريب والتطوير ومجالات النمو المهني للجدد منهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفق أعلى المعايير.

وأنتهز هذه الفرصة لأشكر شركة أبوظبي التنموية القابضة وأعضاء مجلس إدارة أبوظبي للإعلام على جهودهم في الإشراف على هذه الاستراتيجية الجديدة».