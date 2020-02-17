«بينالي الأطفال» يختتم مزاده الخيري في دبي

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم بينالي الشارقة للأطفال، الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مزاده الفني الخيري الصامت، الذي أقيم على مدار يومي 13-14 فبراير الجاري، في سكيتش آرت كافية بدبي، لأعمال واختراعات الدورة السادسة، التي أقيمت برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار: «المستقبل بحدود خيالك»، وبالتعاون مع المخترعين الصغار.

بلغ عدد الأعمال المعروضة، عشرة اختراعات ونماذج، أبدع في ابتكارها أطفال ويافعون في الفئة العمرية من 6-18 سنة، من مختلف دول العالم.